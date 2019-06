Fans entsetzt: So sieht Jon Schnees Schattenwolf Geist am Set aus

Auf dem Bildschirm ist Jon Schnees Schattenwolf Geist eine imposante Erscheinung. Bilder vom Set, die das Double des computeranimierten Wolfes zeigen, sorgen nun für Entgeisterung.

"Sie haben Geist schon wieder Unrecht angetan"

Das Making-of "Game of Thrones: The Last Watch" hat enthüllt, wie Geist am Set aussah, bevor er dank Computeranimation zum Leben erweckt wurde. Um den Darstellern die Interaktion mit dem Tier zu erleichtern, haben die Macher der Serie einen lebensgroßen Wolf nachgebaut.

Die Attrappe macht allerdings eine ziemlich lädierte Figur. Sie erinntert weniger an einen Schattenwolf denn an ein gerupftes Huhn.