Familie feiert einen Tag nach Suzanne Somers' Tod ihren Geburtstag

Die US-Schauspielerin Suzanne Somers, die unter anderem mit Serien wie "Herzbube mit zwei Damen" und "Eine starke Familie" bekannt wurde, starb Sonntag im Alter von 76 Jahren. Sie sei friedlich in ihrem Haus gestorben, umringt von ihrer Familie, hie├č es in einer Mitteilung ihres Sprechers. Vor rund 20 Jahren hatte Somers eine Brustkrebs-Diagnose ├Âffentlich gemacht. Am Montag w├Ąre Somers 77 geworden.

Suzanne Somers: Familie feiert ihren Geburtstag

Ihren Geburtstag feierte ihre Familie trotz des Schicksalsschlages. Auf einem auf Somers Instagram-Account ver├Âffentlichen Video ist zu sehen, vor einer Torte "Happy Birthday" gesungen wird: