Madonna nach schwerer Erkrankung: "Dachte nicht, dass ich es schaffe"

Am Samstag war es so weit: Superstar Madonna feierte in London den Auftakt für ihre "Celebration Tour", mit der sie ihre bereits vier Jahrzehnte dauernde Karriere feiern will.

Es ist gleich in zweifacher Hinsicht eine Jubiläumstour. Denn die Ausnahmekünstlerin ist heuer 65 geworden und es ist 40 Jahre her, dass sie mit dem Song "Holiday" ihren großen Durchbruch schaffte. "I'm not a quitter!" (Ich gebe nicht auf!), rief Madonna in die Menge von knapp 20.000 Menschen in der Veranstaltungshalle O2.

