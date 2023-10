Händchenhaltend: Taylor Swift zeigt sich erstmals Seite an Seite mit neuem Freund

Zwischen Popsuperstar Taylor Swift und dem US-Football-Star Travis Kelce (Kansas City Chiefs) soll es mehreren Medienberichten zufolge gefunkt haben, berichteten im September diverse US-Medien, nachdem die Sängerin den Sportler bei einem Spiel gegen die Chicago Bears angefeuert hatte.

➤ Lesen Sie hier mehr: Liebesgerüchte: Taylor Swift feuerte NFL-Star Travis Kelce an

Taylor Swift zeigt sich Händchenhaltend mit Travis Kelce

Jetzt haben sich die beiden erstmals ganz offiziell als Pärchen in der Öffentlichkeit gezeigt. Sie wurden händchenhaltend von Paparazzi geknipst - was man als Bestätigung der Liebes-Gerüchte deuten kann. Die beiden Turteltauben trotzten dem regnerischen Wetter und aßen am Samstagabend zusammen im Edel-Restaurant Nobu in New York zu Abend - nur wenige Stunden bevor Kelce und Swift beide Überraschungsauftritte bei "Saturday Night Live" hatten.

➤ Lesen Sie hier mehr: Chris Evans bestätigt Hochzeit und zeigt seinen Ehering