Extreme Typveränderung: Tränen beim GNTM-Umstyling

Die sonst so quirlige Kandidatin konnte gar nicht mehr aufhören zu weinen. Der Stress erwies sich aber am Ende als umsonst: Klaudia bekam lediglich die Spitzen geschnitten. Ihren Haaren wurde ein intensiver Rotstich verpasst, mit dem sich Klaudia auf Anhieb anfreunden konnte. "Wow, es sieht so gut aus! Ich hab mich noch nie so schön gefühlt", schwärmte sie, als sie sich im Spiegel sah. "Die Jungs werden mich lieben."

Zum Vergleich: Klaudia vor und nach ihrer Veränderung: