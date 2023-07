Expertin erklärt, wie sich William in wichtiger Hinsicht von Charles unterscheidet

Bond bemerkte, dass William "weiß, wie wichtig das Familienleben ist".

"Er scheint ein aktiver, engagierter und fürsorglicher Vater zu sein", so Bond über Prinz William, der mit seiner Ehefrau, Prinzessin Kate, drei Kinder hat.

William wünscht sich mehr "Familienzeit" mit Charles

Auf die Frage in der BBC-Dokumentation "Prince, Son and Heir – Charles at 70" anlässlich Charles' 70. Geburtstag aus dem Jahr 2018, ob sein Vater "zu allem anderen noch Zeit hat, noch Großvater zu sein", antwortete William vorsichtig. Der Thronfolger deutete damals an, dass er gerne mehr "Familienzeit" mit seinem hart arbeitenden Vater verbringen würde.