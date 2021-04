Ex-Profi-Kicker Ashley Cain über bevorstehenden Tod von 8-monatiger Tochter

Ashley Cain, bekannt aus der MTV-Reality-Show "Ex on the Beach", bangt um das Leben seiner acht Monate alten Tochter. Nur kurz bei der Geburt wurde bei dem Baby des Reality-Stars eine kurz eine seltene und aggressive Form der Leukämie festgestellt. Ärzte geben dem Kind nur noch wenige Tage zu leben. Nun wurde Cains Tochter erneut ins Spital eingeliefert.

Ashley Chains Tochter erneut im Spital

Eigentlich hatten Cain und seiner Partnerin Safiyya Vorajee vor, dass die kleine Azaylia ihre verbleibende Zeit zu Hause verbringen soll. Weil eine Chemotherapie nicht angeschlagen hatte, entschied das Paar, seinen Nachwuchs zu sich zu holen. Wie unter anderem die Daily Mail berichtet, wurde die Tochter des MTV-Stars nun erneut in die Klinik eingeliefert. In einer Instagram-Story Cain berichtet, dass sein Kind aufgrund von starkem Nasenbluten ins Krankenhaus gebracht werden musste. Den Eltern wurde mitgeteilt, dass Azaylia eine Bluttransfusion brauche. Mittlerweile ist die Familie wieder daheim. "Es war eine unglaublich intensive Zeit, aber wir sind nun sicher zu Hause", berichtet der "Ex on the Beach"-Star.