Ex-Mann von Amy Winehouse: "Ja, ich habe große Fehler gemacht"

Der Ex-Mann von Amy Winehouse hat an ihrem 40. Geburtstag an die verstorbene Sängerin erinnert und eigene Fehler eingeräumt. "Natürlich hatten wir unsere Probleme", sagte Blake Fielder-Civil am Donnerstag dem Sender ITV. "Ich denke, wenn es bestimmte Faktoren nicht gegeben hätte, wäre es völlig anders gewesen, eine andere Beziehung, ein anderes Ergebnis", sagte der 41-Jährige mit Blick auf seine damalige Drogensucht.

Außerdem sei es in jungen Jahren schwer, mit Ruhm umzugehen. Amy Winehouse starb mit 27 Jahren im Juli 2011. Sie und Fielder-Civil führten jahrelang eine zerstörerische Beziehung und waren von 2007 bis 2009 verheiratet. Durch ihn kam die Sängerin ("Back to Black") an Crack und Heroin. Am Donnerstag wäre Winehouse 40 Jahre alt geworden.