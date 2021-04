Ex-Kinderstar Macaulay Culkin ist Vater geworden

Der frühere Kinderstar Macaulay Culkin (40), der in den 90er-Jahren mit Filmen wie "Kevin - Allein zu Haus" und "Kevin - Allein in New York" berühmt wurde, ist Vater geworden. Es ist das erste Kind für den Schauspieler und seine Partnerin und Kollegin Brenda Song (33, "Hotel Zack & Cody").

"Wir sind überglücklich", zitierte die US-Zeitschrift Esquire am Montag aus einer Mitteilung des Paares. Demnach kam Söhnchen Dakota Song Culkin am 5. April in Los Angeles zur Welt.