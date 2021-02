Macaulay Culkin wegen offener Krankenhausrechnung verklagt

Finanzielle Sorgen dürfte Macaulay Culkin derzeit zumindest keine haben. Immerhin wird der ehemalige Kinderstar zehnten Staffel von "American Horror Story" zu sehen sein, die dieses Jahr erscheinen soll. Seit einigen Jahren scheint Culkin bereits an einem Comeback zu werkeln. So trat er 2019 in der TV-Serie "Dollface" auf und spielte in demselben Jahr im Seth Green-Film "Changeland" mit. Aktuell wird das Vermögen des ehemaligen "Kevin allein zu Haus"-Stars auf 18 Millionen Dollar geschätzt.