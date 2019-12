Ex-Filmproduzent Harvey Weinstein unterzieht sich Rücken-OP

Der wegen Vergewaltigung angeklagte Ex-Filmproduzent Harvey Weinstein wird am heute Donnerstag am Rücken operiert. Zum dem für den 6. Jänner geplanten Prozessbeginn werde der 67-Jährige aber vor Gericht erscheinen, erklärte Weinsteins Anwalt Arthur Aidala bei einem Gerichtstermin am Mittwoch in New York.

Der einst mächtige Filmproduzent nahm an dem Termin teil und stützte sich dabei auf eine Gehhilfe. Laut Aidala leidet Weinstein an den Folgen eines Autounfalls im August.