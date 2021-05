Ex-Assistentin klagt: Marilyn Manson soll sie anderen Männern angeboten haben

Gleich mehrere Frauen - darunter die Schauspielerinnen Evan Rachel Wood und Esmé Bianco - erheben schwere Missbrauchsvorwürfe gegen US-Musiker Marilyn Manson. Nun hat auch seine ehemalige Assitentin Ashley Walters den Anschuldigungen angeschlossen. Sie beschuldigt den Rockstar missbräuchlichen Verhaltens und zieht gegen ihn vor Gericht. Wie Page Six berichtet, reichte die 37-Jährige am Dienstag in einem Gericht in Los Angeles Klage gegen Manson ein. Walters beschuldigt den Musiker sexueller Übergriffe, tätlichen Angriffs und der Belästigung.

Ex-Assistentin erhebt Anschuldigungen gegen Manson

2010 habe Ashley Walters Marilyn Manson kennengelernt. Er habe Kontakt über MySpace zu ihr aufgenommen. Später hätten die beiden über das Telefon über Walters' fotografische Arbeit gesprochen. Sie habe den 52-Jährigen zu Hause besucht. Während eines Fotoshootings habe er darauf bestanden, dass sie ihr Hemd ausziehe.

Nach dem Shooting habe er sie auf sein Bett geschoben, sie mit seinem Körper festgehalten und versucht, sie zu küssen, bevor er "sich hinter Walters bewegte und ihr ins Ohr biss, während er ihre Hand ergriff und sie in seine Unterwäsche legte".