"Ich denke, zu diesem Zeitpunkt war ich bereits so gezwungen, dass ich das Gefühl hatte, er würde mich nicht mögen, wenn ich diese Dinge nicht mitbringe. Wenn ich gewusst hätte, dass die Waffen auf mich angewendet werden, hätte es sich meiner Meinung nach viel seltsamer angefühlt", gesteht sie.

"Er sagte mir immer wieder: 'Du kannst niemanden vergewaltigen, in den du verliebt bist", so Smithline in dem explosiven Bericht des Magazins People. "Ich wurde einer Gehirnwäsche unterzogen und fühle mich ekelhaft.

Esmé Bianco reichte Klage ein

Ashley Morgan Smithlines Vorwürfe ähneln jenen, wie sie Bianco gegenüber Variety erhob. Der ehemalige "Game of Thrones"-Star hat kürzlich Klage gegen Manson erhoben. In der Anklageschrift behauptet Bianco, von dem Musiker zu Geschlechtsverkehr gezwungen worden zu sein. Manson habe sie unter Drogen gesetzt und bedroht. Im Mai 2011 habe der Sänger die Schauspielerin vergewaltigt. Wie auch Smithline behauptet Bianco aufgrund ihrer Erfahrungen an einer posttraumatischen Belastungsstörung zu leiden.

Marilyn Manson hat zu den jüngsten Anschuldigungen bisher nicht Stellung genommen. Nachdem zunächst seine Ex-Freundin Evan Rachel Wood Vergwaltigungsvorwürfe gegen den US-Star erhoben hatte, schrieb er auf Instagram, ihre Behauptungen über ihn seien "schreckliche Verfälschungen der Realität."