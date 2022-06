"Eure Majestät, Mami": Prinz Charles dankt Queen mit rührender Rede

"Im Namen von uns allen möchte ich Eurem lebenslangen selbstlosen Dienst meinen eigenen Tribut zollen", dankte der 73-jährige Thronfolger Prinz Charles am Samstagabend in London in einer Ansprache an "Eure Majestät, Mami".

Prinz Charles dankt Queen für 70 Jahre Einsatz

Queen Elizabeth II. war nicht bei der spektakulären Veranstaltung zu ihrem 70. Thronjubiläum mit zahlreichen Musikstars und anderen Prominenten am Buckingham-Palast dabei. Die 96 Jahre alte Monarchin hatte wiederholt Termine wegen Mobilitätsproblemen abgesagt.