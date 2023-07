Eugenie: Für dieses Foto von ihrem Vater Andrew bekam sie Ärger mit der Queen

Also habe sie sich für ein Foto ihres Vaters hinter den Kulissen des Buckingham Palace entschieden, das aufgenommen wurde, als sich dieser auf seine erste "Trooping the Colour"-Parade als Colonel in Chief der Grenadier Guards vorbereitete.

"Ein wunderbarer und stolzer Tag zur Feier des Geburtstags Ihrer Majestät und @hehtedukeofyork für seinen ersten Trooping the Colour als Oberst der Grenadiergarde", schrieb sie damals unter den Schnappschuss, auf dem Prinz Andrew breit grinsend in seiner Uniform in einem Korridor des Buckingham Palastes posiert.