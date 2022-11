"Etwas stolz": Carmen Geiss hat abgenommen - und lässt Hüllen fallen

Nicht nur im TV gibt Carmen Geiss Einblicke in ihr Leben, auch auf Instagram lässt die Millionärin ihre Fans an ihrem Lifestyle teilhaben. Aktuell gibt sich die Ehefrau von Robert Geiss besonders zeigefreudig - und zwar auf einem Foto, auf welchem sie lediglich in Unterwäsche vor einem Badezimmerspiegel zu sehen ist.

Carmen Geiss zeigt sich mit 5 Kilo weniger

Der 57-Jährigen ist es ein Bedürfnis, ihren jüngsten Abnehmerfolg zu feiern. Fünf Kilo hat sie abgenommen und kann es offenbar kaum erwarten, ihre neue Bikini-Figur bei einer anstehenden Reise nach Dubai zu präsentieren. "Jetzt bin ich schon etwas stolz, denn Disziplin und 5 Kilo weniger macht sich wirklich nach 6 Wochen bemerkbar und auch sichtbar", schreibt Geiss.