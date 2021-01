Es wird ernst: Plant Paris Hilton schon Hochzeit mit Carter Reum?

Ob die Hotelerbin nun still und heimlich eine Hochzeit plant? Glaubt man dem US-Portal The Blast, sollen Hilton und Reum bereits vergangenes Jahr in der Kirche des Guten Hirten in Beverly Hills gesehen worden sein. In Berufung auf Quellen berichtete das Portal, dass das Paar dort gewesen sei, um sich vor ihrer bevorstehenden Hochzeit mit dem Priester zu treffen.