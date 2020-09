Paris Hilton: Fans irritiert von ihrer echten Stimme

Nach Jahren als Vorzeigeblondine, die ein oberflächlichen Jetset-Leben zelebriert und sich auch für keinen peinlichen PR-Aufritt zu schade ist, ist es offenbar an der Zeit für einen Image-Wandel für It-Girl Paris Hilton. In der neuen Dokumentation "This ist Paris" zeigt sich die 39-Jährige von einer anderen, ernsten Seite und enthüllt dabei so manches Detail über ihre Vergangenheit, die gar nicht immer so glamourös war, wie sie ihre Fans bisher glauben ließ.

Paris Hiltons Baby-Stimme war bloß Teil ihrer "Performance"

In der australischen Frühstücksshow "Sunrise" gestand Paris Hilton nun sogar, dass sie die meiste Zeit ihres Lebens, das sie im Rampenlicht verbrachte, eine mädchenhafte "Baby-Stimme" imitierte. Das sei eine "Performance" gewesen, ein Teil ihrer Fassade, die sie sich über die Jahre aufgebaut hat.