Paris Hilton beichtet Gewalterfahrungen in vergangenen Beziehungen

Offen wie nie reflektiert Paris Hilton in der neuen Youtube Originals-Dokumentation "This Is Paris" über ihr Leben. Auch im Interview mit dem Magazin People enthüllte die 39-Jährige bisher unbekannte, traurige Details über ihre Vergangenheit.

Paris Hilton über missbräuchliche Beziehungen

Darunter, dass sie in mehreren Ex-Beziehungen Gewalt erfahren habe. "Ich habe mehrere missbräuchliche Beziehungen erfahren", sagte die Hotelerbin. "Ich wurde gewürgt, ich wurde geschlagen, ich wurde aggressiv angefasst. Ich habe mich mit Dingen arrangiert, die kein Mensch akzeptieren sollte.“

Fünf ihrer ehemaligen Beziehungen würde sie als missbräuchlich beschreiben. "Sie alle wirkten wie nette Typen und dann zeigten sie ihr wahres Gesicht", verriet Paris Hilton, ohne dabei Namen zu nennen. "Sie waren eifersüchtig, oder abwehrend oder sie waren körperlich, verbal oder emotional misshandelnd."