Endlich angekommen? Paris Hilton gibt Einblicke in neue Beziehung

Erst vor Kurzem haben Paris Hilton und ihr neuer Freund, die derzeit in Mexiko gemeinsam Urlaub machen, ihr Jubiläum gefeiert. In einem Posting auf Instagram schwärmte das It-Girl von ihrem Liebsten: "Als wir uns das erste Mal trafen, hatte ich keine Ahnung von der unglaublichen Reise, die ich gerade antreten wollte. Mein Leben war immer leer, als ob mir etwas fehlte. Aber als ich dich traf, wusste ich, dass du der Richtige warst. Du hast mein Herz mit so viel Liebe erfüllt."