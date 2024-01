Es wird ernst: Marys und Frederiks erster Termin als Königspaar

Dänemarks neues Staatsoberhaupt Frederik X. ist am Tag nach dem Thronwechsel vom Parlament in seinem neuen Amt begrüßt worden. Erstmals in seiner neuen Rolle besuchte der König am Montag das Folketinget in Kopenhagen, das auf den Ausruf "Lang lebe Seine Majestät König Frederik X." durch Parlamentspräsident Søren Gade feierlich mit einem einstimmigen neunfachen "Hurra!" antwortete. Zur Überraschung des Königs sang der Mädchenchor des dänischen Rundfunks im Anschluss im Saal für die Königsfamilie.

Königin Mary in Königsblau

Mary präsentierte sich in ihrer neuen Rolle als Königsgemahlin in einem schicken Zweiteiler in Königsblau. Entworfen wurde das Ensemble, das die gebürtige Australierin auch schon zu ihrem 50. Geburtstag ausgeführt hat, von Ole Yde, einem dänischen Modedesigner aus Kopenhagen.

