"Es ist viel": Idris Elba wegen "ungesunden Angewohnheiten" in Therapie

Idris Elba hat die Hilfe einer Therapie in Anspruch genommen, die ihm dabei helfen soll, eine "ungesunder Angewohnheiten" abzulegen, die seinen Lebensstil schwer belastet.

Idris Elba: Branche befeuert seine ungesunden Angewohnheiten

Im Podcast "Changes with Annie Macmanus" gab der 51-jÀhrige britische Schauspieler bekannt, dass er letztes Jahr um diese Zeit eine Therapie in Anspruch genommen hatte.

