Idris Elba kam bei bizarrem Vorfall "fast ums Leben"

Elba wollte Situation vor Club deeskalieren

Eigenen Angaben zufolge riskierte er einmal sein Leben, um das einer anderen Person zu schützen. Im "Smartless"-Podcast gab Elba an: "Ich habe fast mein verdammtes Leben verloren, nachdem ich versucht hatte, vor einem Club einen Mann davon abzuhalten, seine Freundin zu bedrohen. Der Typ hat seine Frau belästigt und ihr ins Gesicht geschrien: 'Ich werde dich umbringen' und so weiter. Er sei dann hingegangen und habe den Mann angesprochen: "Schau, wie schön sie ist. Warum redest du so mit dieser wunderschönen Prinzessin?"

Der Mann habe schließlich eine Waffe herausgeholt. "Er hielt sie mir direkt ins Gesicht und sagte: 'Redest du von meinem Mädchen?'" Das habe die Situation noch verschlimmert. "Er glaubte, ich wollte sie anmachen. Ich erinnere mich, dass ich dachte: "Das wird Konsequenzen haben, Mann."

Über Idris Elba

Am 6. September 1972 wurde Idrissa Akuna Elba in London als einziges Kind eines Einwandererpaars geboren. Sein Vater stammte aus Sierra Leone, seine Mutter aus Ghana. Elba wuchs im multikulturell geprägten Arbeiterstadtteil Hackney auf. Als Bub wurde er Idris genannt, das blieb haften. Später zog die Familie nach Canning Town um, wo die rechtsextreme National Front damals sehr populär war. Erfahrungen mit Rassismus und Anfeindungen prägten Elba in jungen Jahren. Heute, sagte er der Esquire, habe er ein dickes Fell.

Privater und beruflicher Neustart

2017 traf Idris Elba seine dritte Frau Sabrina. "Ich habe damals eine sehr schwierige Zeit durchgemacht", erzählte er der Times. "Ich war 44, mein Vater war gerade gestorben, ich war verbittert, was die Schauspielerei anging, und hatte genug von Beziehungen und Liebe."

