Linda Evangelista über ihren Kampf gegen den Krebs

Sie unterzog sich erneuten Behandlungen. "Ich ging einfach in diesen Modus über, den ich kenne - einfach tun, was man tun muss und es durchstehen. Und genau das habe ich getan", so das frühere Model. Während ihrer Chemotherapie habe sich sich laut Sun "halb tot" gefühlt. Ihre Freundin und Kollegin Salma Hayek habe sich in dieser schwierigen Zeit um sie gekümmert und mit ihr Thanksgiving gefeiert, auch wenn ihr nicht danach war, so Evangelista.

Die Kanadierin, die vor zwei Jahren auch eine missglückte Schönheitsoperation öffentlich gemacht hat, gehörte vor allem in den 80er- und 90er-Jahren zu den erfolgreichsten und berühmtesten Topmodels der Welt.