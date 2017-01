Eigentlich sind die beiden ja bekannt für ihren gemeinen Schlagabtausch. Schon seit Jahren gelten Ex-Tennisheld Boris Becker und Comedian Oliver Pocher als Erzfeinde. Vor allem Pocher hat sich stets über Bobbele lustig gemacht – und über dessen Ex-Freundin Alessandra Meyer-Wölden.

Dann aber kam der Comedian plötzlich mit der Becker-Ex zusammen. Olli stichelte danach gegen Becker und Ehefrau Lilly. Und die beiden feuerten eifrig zurück.

Silvester in Dubai

Jetzt aber herrscht nach all den Witzen übereinander offenbar Harmonie zwischen den Streithähnen. In Dubai urlauben Pocher und Becker scheinbar gemeinsam. Zumindest hat Lilly Becker ein Gruppenbild aus dem Silvesterurlaub gepostet, bei dem auch Pocher gut gelaunt am Strand neben Boris steht. Unter dem Hashtag "#newbeginnings" veröffentlichte Lilly das Foto.