Erstes Bild von Prinz Gabriel: Carl Philip & Sofias Baby

Prinz Carl Philip und seine Frau Sofia haben am Donnerstag Nachwuchs bekommen. Schon einen Tag danach durfte die Familie das Krankenhaus entlassen. Ein Bild vom zweiten Nachwuchs, dessen Name Gabriel Carl Walther lautet, teilte das Königshaus nun in den sozialen Medien.

Första bilden på Prins Gabriel! Prinsen är fotograferad på Villa Solbacken, fem dagar gammal. Foto: Prins Carl Philip #kungahuset #prinsparet Ein Beitrag geteilt von Kungahuset (@kungahuset) am 5. Sep 2017 um 6:02 Uhr

Schon am Freitag zeigte sich die kleine Familie beim Verlassen des Krankenhauses. Da war aber von dem kleinen Prinzen noch nicht viel zu erkennen in seinem Kindersitz und eingehüllt in eine Decke.

Foto: Kungahuset.se

Carl Philip und Sofia haben bereits ein Kind, den einjährigen Alexander.

Über Sofia schwärmt Carl Philip: "Mir fehlen alle Worte zu beschreiben, was für eine phantastische Mutter sie ist."

Das schwedische Königspaar hat damit mittlerweile sechs Enkelkinder. Im März 2018 wird das siebente erwartet: Prinzessin Madeleine ist wieder schwanger.