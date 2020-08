Erster Arbeits-Einsatz seit Lockdown: Meghan und Harry verteilen Masken

Seit ihrem Umzug in die USA haben sich Meghan und Harry, von Online-Auftritten jetzt einmal abgesehen, nur selten in der Öffentlichkeit blicken lassen. Aufgrund des Lockdowns hatten die beiden in ihren ersten Wochen in Kalifornien ihr Anwesen in Los Angeles kaum verlassen. Und auch sonst meiden die beiden das Blitzlichtgewitter. Auch ihr Umzug nach Santa Barbara im Juli fand still und heimlich statt. Nun wagte sich das Herzogpaar von Sussex doch mal wieder nach draußen - und das für den guten Zweck.

Meghan und Harry packen mit an

Gewappnet mit Einweg-Handschuhen und Mund-Nasen-Schutz halfen Harry und Meghan zum Schulstart bei der Ausgabe von Schulmaterial, Masken, Kleidung und Windeln an hilfsbedürftige Familien. Es war der erste gemeinsame, offizielle Arbeits-Einsatz des der beiden seit dem Lockdown.