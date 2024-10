Erschreckende Parallelen zwischen Liam Payne und seinem Erzfeind Justin Bieber

Mit der Zeit wurde das Kriegsbeil begraben. In Logan Pauls Podcast "Impaulsive" aus dem Jahr 2022 enthüllte das One Direction-Mitglied, dass er sich eines Tages an Bieber gewandt hatte, um die Fehde zu beenden.

Payne sprach darüber, wie der Streit zunächst online begann und sich auf das wirkliche Leben ausweitete, weil "One Direction" und Bieber zum Teil Fans teilten und bei Preisverleihungen aufeinandertrafen. Payne erinnert sich daran, wie er sich betrunken auf Instagram geäußert hatte, als jemand Justin Biebers Namen erwähnte und ihn mit dem ehemaligen Teenie-Star verglich. " Ist es nicht deprimierend für dich zu wissen, dass Justin Bieber immer erfolgreicher sein wird als du?", stichelte der Fan - woraufhin Payne konterte, dass er im Gegensatz zu Bieber noch nie verhaftet wurde.

"Es hat einiges an Aufsehen erregt", fügte Payne im Podcast hinzu.