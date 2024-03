Haus-Durchsuchung wegen Menschenhandels: Sean Diddy Combs aus USA geflüchtet

Die Häuser von Rapper Sean "Diddy" Combs in Los Angeles und Miami wurden am Montag vom Heimatschutzministerium durchsucht, möglicherweise im Zusammenhang mit einer laufenden Untersuchung wegen Menschenhandels in Zusammenhang mit sexueller Gewalt, berichten US-amerikanische Medien.

Polizeibeamte wurden gesehen, wie sie mit gezogenen Waffen im luxuriösen Viertel Holmby Hills in Los Angeles und in Miami auf den Grundstücken des Musikers ankamen, wie in Videoaufnahmen zu sehen ist, die von "Fox 11" veröffentlicht wurden.

In einem anderen von TMZ aufgenommenen Video war zu sehen, wie Polizisten Combs Anwesen in Kalifornien aufsuchten, während mehrere Hubschrauber die Villa umkreisten.

Schwere Vorwürfe gegen den Rapper

Die Razzia erfolgte inmitten verschiedener Klagen, die kürzlich gegen Combs eingereicht wurden - darunter Vorwürfe der Körperverletzung und des Menschenhandels, die der Rapper allesamt bestritten hat.

Im Februar hatte ein männlicher Angstellter den Musiker des sexuellen Übergriffs während der Arbeit an seinem 2023 erschienenen Album "The Love Album: Off the Grid" beschuldigt. Der Produzent und Videograf behauptete laut TMZ, dass der mutmaßliche Missbrauch zwischen September 2022 und November 2023 wiederholt vorgekommen sei.

Wo steckt Sean "Diddy" Combs?

Combs selbst scheint nicht vor Ort gewesen sein, zum Zeitpunkt der Untersuchung.

Wie es aussieht, ist der Musiker in die Karibik geflüchtet. Laut Page Six wurde er zunächst vor dem Flughafen in Miami gesichtet. Mittlerweile sei er mit seinem Privat-Jet in der Karibik gelandet, wie Fotos zeigen (zu sehen hier).