Ermittler erinnert sich an "emotionales" Gespräch mit William & Harry nach Dianas Tod

Am 31. August ist es 25 Jahre her, dass Prinzessin Diana und ihr Freund Dodi Al Fayed nach einer Verfolgungsjagd mit Paparazzi in Paris bei einem Autounfall tödlich verunglückten. Der ehemalige Scotland-Yard-Chef John Stevens erinnerte sich kurz vor dem traurigen Jahrestag an ein Gespräch, das er mit Dianas Söhnen Prinz William und Prinz Harry nach dem tragischen Ereignis führte.

William und Harry wollten Antworten

Lord Stevens war damals als Unfallermittler tätig. "Natürlich war es eine schwierige Sache, so Stevens gegenüber dem Promiportal Us Weekly. "Also ging ich mit zwei weiteren Personen (zu ihnen), die Teil der Ermittlungen waren (...). Aber als wir vor den Toren (des Kensington-Palasts) standen, hieß es: 'Nein, sie wollen nur dich sehen'."