Im gleichen Atemzug wurde jedoch auch verkündet, dass Erik Per Sullivan nicht für die neuen Folgen auf Disney+ zurückkehren wird. Sullivan spielte in der Originalserie den anfangs jüngsten, musikalisch hochbegabten Sohn Dewey.

Caleb Ellsworth-Clark als neuer "Dewey"

Seine Rolle soll neu besetzt werden – was für eingefleischte Fans der Serie wohl enttäuschend, aber nicht wirklich überraschend kommt: Erik Per Sullivan hatte seine Schauspielkarriere kurz nach dem Ende von "Malcolm mittendrin" beendet. Ersetzt werden soll er für die geplanten Folgen auf Disney+ durch Caleb Ellsworth-Clark, der bereits in "Fargo" und "The Expanse" mitgewirkt hat.

Auch die Handlung der neuen Folgen ist bereits weitgehend bekannt: Malcolm und seine Tochter werden einmal mehr in den chaotischen Familienalltag hineingezogen, da ihre Anwesenheit bei der Feier zum 40. Hochzeitstag von Hal und Lois erwünscht ist.