Emotionales Statement: Sängerin Jessie J hat ihr Baby verloren

Mit einem traurigen Beitrag meldete sich Jessie J auf Instagram zu Wort. Die "Price Tag"-Sängerin verkündete darin, sie hätte eine Fehlgeburt erlitten. Die letzten Wochen war sie von ihrem Ex-Freund Max Pham, von dem sie sich im Oktober trennte, heimlich schwanger gewesen. Sie habe sich gerade erst dazu entschlossen, das Baby alleine zu bekommen: "Das ist alles, was ich je wollte und das Leben ist kurz. Schwanger zu werden war ein Wunder an sich und eine Erfahrung, die ich nie vergessen werde und ich weiß, dass ich sie wieder haben werde."

Keinen Herzschlag mehr gefunden

In ihren herzzerreißenden Zeilen schrieb die Musikerin am Mittwoch, bei ihrem dritten Ultraschall-Termin hätte man ihr die traurige Nachricht überbracht, dass bei ihrem Baby kein Herzschlag mehr gefunden wurde. Am Tag zuvor scherzte Jessica Ellen Cornish, wie der Star mit echtem Namen heißt, laut ihrem Instagram-Posting noch mit einer Freundin darüber, wie sie ihren geplanten Auftritt überstehen solle, ohne ihren Fans die Nachricht ihrer Schwangerschaft zu verkünden. "Ich habe das Gefühl, keine Kontrolle über meine Gefühle zu haben. Vielleicht bereue ich es, dies gepostet zu haben. Vielleicht auch nicht. Das weiß ich aktuell nicht", ließ die Sängerin ihre Fans offen an ihren Emotionen teilhaben.