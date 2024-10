Verstorbener Musiker Liam Payne wollte Freundin Kate Cassidy heiraten

Cassidy beschrieb Payne als ihren besten Freund und "die Liebe meines Lebens". "Jeder, den du berührt hast, fühlte sich genauso besonders wie ich. Deine Energie war ansteckend und hat jeden Raum erhellt, den du betreten hast. Nichts davon fühlt sich real an, und ich kann mich nicht mit der neuen Realität anfreunden, dich nicht hier zu haben. Ich kämpfe damit, herauszufinden, wie ich in einer Welt ohne dich an meiner Seite leben soll. Gemeinsam konnten wir wieder Kinder sein und uns an den kleinsten Dingen erfreuen", schreibt sie in ihrer Botschaft weiter.

"Ich weiß, wir werden für immer zusammen sein"

Das Paar habe Cassidy zufolge geplant, sich das Jawort zu geben. "Vor ein paar Wochen saßen wir an einem schönen Abend draußen und haben unser gemeinsames Leben manifestiert. Ich habe deinen Zettel immer in der Nähe, obwohl du mir gesagt hast, ich solle ihn nicht ansehen. Darauf stand: 'Ich und Kate heiraten innerhalb eines Jahres/verlobt & für immer zusammen 444.'" Die Zahl 444 steht in spirituellen Kreise unter anderem für einen optimistischen Blick in die Zukunft. "Liam, ich weiß, wir werden für immer zusammen sein, aber nicht so, wie wir es geplant hatten. Du wirst immer bei mir sein. Ich habe einen Schutzengel gewonnen."