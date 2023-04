Emma Watson: Vater ließ sie bereits als Kind Alkohol trinken

Die britische Schauspielerin Emma Watson hat zugegeben, dass sie bereits als Kind daran gewöhnt war, Wein zu trinken - weswegen sie sich als Teenager nicht mehr so recht für alkoholische Getränke begeistern konnte. Im Rahmen eines Interviews mit dem Luxusmagazin How To Spend It der Financial Times – auf dessen Titelblatt Watson mit ihrem 30-jährigen Bruder Alex zu sehen ist – erklärte die ehemalige "Harry Potter"-Darstellerin, ​​dass der Geschmack von Alkohol für sie nichts Neues ist.

Emma Watson von klein auf an Alkohol gewöhnt

Die 33-jährige Schauspielerin erzählte, wie ihr Vater ihr bereits Weint mit Wasser zu trinken gegeben habe, als sie noch ein Kind war. Das alkoholische Getränk sei Teil ihres Mittagessens gewesen. Als sie zum Teenager heranwuchs, habe Alkohol sie deswegen auch nicht fasziniert. Dass andere Gleichaltrige im Alkohol eine "verbotene Frucht" sahen, die es zu probieren galt, habe sie deswegen verwirrt.