Der peinlichste TV-Moment von "Harry Potter"-Star Emma Watson

Sie stand schon als Kind für die "Harry Potter"-Reihe vor der Kamera. Mit 31 Jahren gilt die britische Schauspielerin Emma Watson im Showbusiness schon längst als alter Hase. Trotz ihrer Erfahrung im Umgang mit dem Rampenlicht, fühlt sie sich bei öffentlichen Auftritten nicht immer wohl. Auf den Social-Media-Kanälen der US-amerikanischen Talkshow "The Tonight Show" wurde nun ein Throwback-Video geteilt, das einen von Watsons bisher peinlichsten Fernsehmomenten enthüllt.

Watson verwechselte Jimmy Fallon mit Jimmy Kimmel

Als der ehemalige Kinderstar zum ersten Mal in der Sendung von US-Moderator Jimmy Fallon auftrat, geschah ihr ein Missgeschick, für das sie sich immer noch zu schämen scheint. Als sie abermals in Fallons Show zu Gast war, erinnerte sie sich an das Fettnäpfchen, in das sie einst getreten war.