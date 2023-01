Emma Roberts sorgt sich, dass Söhnchen bestimmte Sache von ihr erben könnte

US-Schauspielerin Emma Roberts ("American Horror Story") hofft, dass sie Söhnchen Rhodes Robert eine bestimmte Angewohnheit nicht weiterevererbt hat.

In der Talkshow von Musikerin Kelly Clarkson gab die Nichte von Hollywoodstar Julia Roberts an, in der Vergangenhet schlafgewandelt zu sein. Auch ihre Mutter sei nachts schon schlafend durchs Haus spaziert. Einmal seien sie so ineinander gekracht, verriert die 31-Jährige. "Wir sind beide so ausgeflippt."

Emma Roberts wünscht Sohn bessere Schlafgewohnheiten