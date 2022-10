Eminem feiert mit viel Rückgrat und allen Rekorden "geläutert" 50. Geburtstag

Aus M & M wurde Eminem, weil der gleichnamige Süßwarenhersteller sauer wurde und mit Klage drohte. Zu seinen wenigen ganz engen Freunden zählt seit 2001 der britische Sir Elton John (75), so wie Eminem in der 300-Millionen-Champions-League der Verkaufszahlen. Sie standen bei den Grammys gemeinsam auf der Bühne. In der Doppelconférence mit dem Interview Magazine begrüßte Eminem seinen Buddy 2017 mit: "Wie geht's dir, F*** (vulgär für Vagina)?“ – „Mir geht’s sehr gut, alter Drecksack“, erwiderte Elton John. Dann überraschte ihn Eminem mit einem Geständnis: „Bei unserem ersten Treffen war ich total zugedröhnt." Inzwischen ist er seit 15 Jahren clean. „Der Tag, an dem Du aufgehört hast, steht in meinem Tagebuch. Ich bin sehr stolz auf Dich“, sagt Elton John, der schon seit mehr als 30 Jahren keine Drogen anrührt. „Das Leben ist so viel einfacher zu bewältigen“, gibt Eminem zu und er appelliert an seine Fans mit reichlich Selbstironie: „Don’t do drugs, don’t have unprotected sex, don’t be violent. Leave that all to me.“ („Nehmt keine Drogen, treibt keinen ungeschützten Sex, seid nicht gewalttätig – überlasst mir das alles!“).