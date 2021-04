Emily Ratajkowski: Trinkt sie Alkohol während der Stillzeit?

US-Model und Schauspielerin Emily Ratajkowski könnte derzeit nicht glücklicher sein. Die 29-Jährige ist im März zum ersten Mal Mama geworden. Ratajkowski, seit 2018 mit dem Produzent und Schauspieler Sebastian Bear-McClard verheiratet, gab die Ankunft von Sylvester Apollo Bear auf Instagram bekannt. "Sly kam am 8. März an dem surrealsten, schönsten und mit Liebe gefüllten Morgen meines Lebens an", schrieb die Schauspielerin ("Gone Girl - Das perfekte Opfer") zu einem Foto von sich mit dem Baby im Arm.

Ist das Alkohol, Emily?

Ein Schnappschuss, den die frischgebackene Mama nun auf Instagram gepostet hat, sorgt nun jedoch für heftige Diskussionen. "Mom’s night out" - zu Deutsch: "Mamas Ausgeh-Abend", schreibt Ratajkowski zu einem Foto, das sie in einem Restaurant zeigt. In der Hand hält das Model ein Martiniglas, in dem Oliven schwimmen. Ob sich in dem Glas auch tatsächlich Alkohol befindet, oder ob sich Ratajkowski einen alkoholfreien "Virgin-Martini" gegönnt hat, ist unbekannt.

Viele ihrer Fans äußern sich kritisch zu dem Umstand, dass Ratajkowski während der Stillzeit möglicherweise Alkohol trinkt. Alkohol und Stillen sind bekanntlich keine gute Kombination, da Alkohol der kindlichen Entwicklung schaden und Stillprobleme begünstigen kann.

Viele zeigen sich verwundert. "Stillst du nicht gerade? Und du trinkst?", fragt sich unter anderem ein User. "Hast du Oliven mit einem Schuss Vodka bestellt?", fragt sich ein anderer. "Kein Alkohol während der Stillzeit", warnt ein Mann Ratajkowski, der auf Instagram mit Doktortitel aufscheint.