"Emily in Paris"-Star Lily Collins: Warum fast niemand weiß, wer ihr berühmter Vater ist

Dass sie die Tochter von Phil Collins (73) ist, weiß heute fast niemand. Lily Collins (35) hat längst eine eigene Karriere. Papa Collins schrieb "You’ll Be In My Heart“ für sie, das den Oscar gewann.

Trotz eines Auftritts in einer TV-Serie im zarten Alter von zwei, studierte sie Publizistik und schrieb für Teenie-Zeitschriften und die "Los Angeles Times". Doch mit 20 spielte sie Sandra Bullocks Tochter in "Blind Side – Die Große Chance". Das besiegelte ihre Karriere.

Seit drei Jahren ist Collins in der Titelrolle der beliebten Serie "Emily in Paris" zu sehen. Die Dreharbeiten für die vierte Staffel sind am Laufen.