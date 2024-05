Emily Blunt über ekelerregende Filmküsse mit Schauspielkollegen

So romantisch manche Szenen im Film aussehen, so unangenehm können sie in der Entstehung sein. Das weiß auch die britische Schauspielerin Emily Blunt. In der "Howard Stern Show" gab sie an, dass es auf die "Chemie" zwischen den Darstellern ankommen. Diese Chemie habe sie bereits "öfters mit Leuten aufgebaut, die ich nicht mochte".

"Manchmal ist es eine seltsame Sache. Manchmal kann man ein Verhältnis haben, das wirklich mühelos ist, aber es überträgt sich nicht auf den Bildschirm", so Blunt über die Beziehung zwischen zwei Schauspielern am Set. "Chemie ist eine seltsame Sache. Es ist eine ätherische Sache, die man nicht in Flaschen abfüllen und kaufen oder verkaufen kann. Sie ist entweder da oder nicht." Es sei ohnehin einfacher, "wenn man ein natürliches Verhältnis zu jemandem hat".

Emily Blunt über Filmküsse: Habe einiges nicht gerade genossen

Die Schauspielerin verriet ihre Taktik, wenn der Funke nicht überspringen mag: "Ich versuche dann etwas zu finden, das ich an der Person mag. Ich muss etwas finden ... selbst wenn es nur eine einzige Sache ist", schilderte sie Talkmaster Stern. "Es könnte sein, dass er ein nettes Lachen hat oder dass ich mag, wie er mit anderen Leuten spricht. Er höflich ist. Es kann wirklich alles sein", so Blunt. "Du musst etwas finden, das du an der Person oder Filmfigur magst, und das nützen."

Auch einige ekelerregende Momente habe sie am Set bereits erlebt. "Wolltest du dich schon mal übergeben?", wollte Stern wissen. Blunt antwortete: "Absolut. Auf jeden Fall." Offenbar machte sie bereits einige Erfahrungen, auf die sie hätte verzichten können. "Ich würde nicht sagen, dass es sich extreme Abscheu war, aber ich habe definitiv einiges davon nicht gerade genossen", so Blunt über ihre Filmküsse.

Blunt ist neben Schauspieler Ryan Gosling ("Barbie") derzeit in der Actionkomödie "The Fall Guy" zu sehen. In dem Blockbuster von David Leitch ("Bullet Train") spielt die 41-Jährige eine Regisseurin, die an ihrem Filmset ihrem Ex-Freund und Stuntman Colt Seavers (Gosling) begegnet und mit ihm zusammenarbeiten muss. "The Fall Guy" ist inspiriert von der 80er-Jahre Kultserie "Ein Colt für alle Fälle" rund um den Stuntman und Kopfgeldjäger Colt Seavers. Sehen Sie hier den Trailer zum Film: