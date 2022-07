Emilia Clarke über "unerträglichsten Schmerz" ihres Lebens

"Game of Thrones"-Star Emilia Clarke hatte 2019 erstmals über schwere, gesundheitliche Probleme gesprochen. Nach den Dreharbeiten zur ersten Staffel 2011 habe man bei ihr ein Aneurysma im Kopf entdeckt - eine mit Blut gefüllte Aussackung einer Arterie. "Zu der Zeit dachte ich eigentlich, ich sei gesund", schrieb die britische Schauspielerin im US-Magazin The New Yorker.

Großes Glück

In einem neuen Interview blickte die heute 35-Jährige auf die erschütternde Erfahrung zurück. Sie habe damals den "unerträglichsten Schmerz" durchlebt. "Teile meines Gehirns sind nicht mehr nutzbar - es ist bemerkenswert, dass ich in der Lage bin, zu sprechen und mein Leben ganz normal zu leben", so Clarke in der BBC-Sendung "Sunday Morning". Sie gehört sie zu der "wirklich, wirklich, wirklich kleinen Minderheit", die es geschafft hat, eine so schwere gesundheitliche Krise zu überwinden.