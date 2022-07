Petra Ecclestone hat wieder geheiratet: Alle Details zur Traumhochzeit

Die Vorbereitungen für die Märchenhochzeit von Petra Ecclstone liefen bereits am Freitag auf Hochtouren: Schon am Morgen herrschte vor Petra Ecclestones 170 Millionen Pfund teurem Londoner Herrenhaus ein reges Treiben, als Lieferwagen Kleider und mehrere Blumenarrangements für die Feierlichkeiten ablieferten. Am Samstag dann traute sich die Tochter und Erbin des früheren Formel-1-Bosses Bernie Ecclestone mit ihrem Partner Sam Palmer im Rahmen einer romantischen Zeremonie in London.

Petra Ecclestone sagte zum zweiten Mal "ja"

Das Paar gab einander am Samstagnachmittag im Kreise von Familie und Freunden das Jawort. Freunde beschrieben den Tag laut Daily Mail als "klein und intim" – was einen Kontrast zu Petras prunkvoller 12-Millionen-Pfund-Hochzeit mit ihrem ersten Ehemann James Stunt in Italien im August 2011 darstellt. Auf Instagram wurde das Liebesfest der Milliardenerbin fleißig dokumentiert. So posierten Ecclestone und Palmer unter anderem für ein Familienfoto vor dem Veranstaltungsort zusammen mit den vier Kindern Lavinia (9), den Zwillingen Andrew und James (7) und ihrer jüngsten Tochter (2).

Petra Ecclestone traute sich in einem figurbetonten, weißen Hochzeitskleid. Ihre Töchter trugen Blumenmädchenkleider, während Sam und ihre Söhne schwarze Anzüge mit passenden Fliegen anhatten. "Ich liebe dich bis in alle Ewigkeit", teilte Ecclestone ihrem Angetrauten in der Bildunterschrift mit.