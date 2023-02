Elton John will mit Stiftung mehr gegen HIV in Ukraine helfen

Elton John hatte bei einem Auftritt in Kiew 2007 versprochen, dass er beim Kampf gegen die Immunschwächekrankheit Aids in dem osteuropäischen Land helfen werde. Damals sei die Aids-Krise in der Ukraine ein "anwachsender Sturm" gewesen. In den folgenden 15 Jahren seien die Zahlen deutlich gesunken. Da seine Zeit als Tourneemusiker in diesem Sommer zu Ende gehe, wisse er nicht, ob er je wieder in der Ukraine auftreten werde, schrieb der Popstar. "Aber mein Versprechen steht - ich werde tun, was immer ich kann und wo immer ich bin, um für die Vertretung und Gesundheit von HIV-gefährdeten Menschen zu kämpfen."