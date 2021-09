Das nächste Bond Girl? Das turbulente Leben von Daniel Craigs ältester Tochter

Während Craig die große Hollywood-Karriere anstrebt, meidet Loudon die Öffentlichkeit. Im Bezug auf ihr Privatleben gilt die Theaterschauspielerin als sehr verschlossen und so wächst auch Ella abseits des Rampenlichts auf. Mit 17 Jahren zieht sie nach Massachusetts, um ein Internat zu besuchen.

Schauspielstudium wegen Depressionen abgebrochen

Schon früh weiß die Promi-Tochter, dass sie in die Fußstapfen ihrer Eltern treten will. Nach ihrem Hochschulabschluss schreibt sich Ella an der New York University ein, wo sie Theater und Schauspiel studieren will. Nach nur einem Jahr bricht sie das Studium jedoch ab. Als Grund für ihre Entscheidung gibt sie später in einem Interview Depressionen an. Sie habe sich einsam gefühlt und sich zunehmend zurückgezogen. "Du hast vielleicht die wunderbarsten Menschen um dich herum, die dich sehr lieben, aber dafür bist du immer noch blind", so Ella Craig über ihre dunkle Zeit. Hilfe und Unterstützung bekommt sie von ihrer Familie - und sie gibt nicht auf. Trotz abgebrochenen Studiums bastelt sie weiter an ihrer Schauspielkarriere.