Ella Endlich: Peinliche Gesangs-Panne in der "Giovanni Zarrella Show"

Ella Endlich kam bei ABBA-Hit "Waterloo" ins Stocken

Bei dem ABBA-Hit "Waterloo" übernahm Endlich den Anfangspart. Nach nur zwei Zeilen kam die Musikerin jedoch ins Stocken und wusste nicht weiter. Das Piano spielte indes im Hintergrund weiter - ein Patzer, der in einer Live-Show nicht unbemerkt bleibt.

Marianne Rosenberg war die Rettung in der Not, da sie nur bald darauf einstieg. Das Lied "Super Trouper" meisterte Ella Endlich dann aber wieder mit Bravour. Für die musikalische Performance im Stil der 70er Jahre gab es am Schluss sogar Standing Ovations vom Publikum - trotz Gesangs-Fauxpas.