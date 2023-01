Erstes Kind für Schlagerstar Ella Endlich

"Leider werde ich meine Sternschwimmer-Tour 2023 nicht spielen können, aber bereits gekaufte Tickets könnt ihr an den Vorverkaufsstellen zurückgeben. Meine große Leidenschaft bleibt es mit meiner Band, oder meinem Vater, für euch Konzerte zu geben, und ich hoffe euch alle spätestens zur Endlich Weihnachten-Tour im Dezember wieder zu sehen", so die 38-Jährige, die etwa für ihr Lied "Küss mich, halt mich, lieb mich" bekannt ist. Derweil werde sie "Ruhe walten lassen und den besonderen Zauber genießen". "Diesen Zauber möchte ich so privat wie möglich halten, wie ihr verstehen werdet. Eines sei jedoch gesagt: Marius und ich...wir freuen uns."