Einmal Bondgirl, immer Bondgirl?

Spätestens seit ihrer Rolle in "Ein Quantum Trost" mit Daniel Craig ist Olga Kurylenko der breiten Masse bekannt. Ein Part, der die gebürtige Ukrainerin stark geprägt hat - und sie gelehrt hat, wie man ordentlich mit Maschinenpistolen schießt. Im Interview spricht die 33-Jährige über emotionslose Küsse, Schauspielkollegen Tom Cruise und ihren aktuellen Film, den Sci-Fi-Thriller "Oblivion".

KURIER: Wer küsst besser – Tom Cruise oder Daniel Craig?

Olga Kurylenko: Ach du lieber Himmel. Ich erinnere mich eigentlich gar nicht genau genug, um das vergleichen zu können. Es war beides eine professionelle Sache, nur ein Job. Sie wären überrascht, wie langweilig so ein Kuss unter Schauspielkollegen ist. Viel aufregender ist es, jemanden zu küssen, für den man etwas empfindet.

Wie sehr beeinflusst es Sie heute noch, 2008 im James-Bond-Film "Ein Quantum Trost" mitgespielt zu haben?

Es gibt eine Szene in "Oblivion", in der ich mit einer Maschinenpistole schieße. Der Fotograf am Set nahm die Sequenz auf und fragte mich nachher vollkommen verblüfft, wie ich es schaffte, nie zu zwinkern. Ich erklärte ihm: 'Das habe ich in der Bond-Schule gelernt'. Während der Dreharbeiten zu "Ein Quantum Trost" habe ich sechs Monate lang die Fähigkeit entwickelt, beim Abfeuern von Waffen nicht mehr reflexartig die Augen zusammenzukneifen (lacht).

Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie aufgrund Ihrer Rolle als Bondgirl beim Casting für "Oblivion" bevorzugt wurden?

Meine Vergangenheit als Bond-Girl war nicht ausschlaggebend. Ich war beim Casting, es war sehr anspruchsvoll und mühsam, aber hätte ich mich nicht gut geschlagen, hätte ich die Rolle nicht bekommen.

Was ist das Besondere daran, in einem Sci-Fi-Film wie "Oblivion" mitzuspielen?

Nachdem ich das Skript gelesen hatte, musste ich mir erst einmal von unserem Regisseur Joseph Kosinsky Bilder aus dem Graphic Novel zeigen lassen, damit ich mir die Szenen vorstellen konnte. Jeder weiß, wie Flaschen, Tische oder Bälle aussehen, aber bei Drohnen, Raumstationen und Luftschiffen ist die Sache weniger klar. Auch glauben viele, wir spielen alle Szenen vor einem Green Screen, das ist aber nur bei einer der Fall. Ansonsten war alles real. Für die Darstellung des halb zerstörten New York wurden in Island all die verfallenen Gebäude nachgebaut – inklusive Empire State Building. Das war ein beeindruckender Anblick. Die Geschichte von "Oblivion" ist auch ziemlich einzigartig: Sie ist smart, vielseitig und regt mit ihrem Twist und ihrer Botschaft zum Nachdenken an.

Sie haben sehr viele Actionfilme wie "Hitman", "Ein Quantum Trost" oder "Oblivion" gedreht – ist nun die Zeit reif für romantischere Filme?

"Oblivion" ist doch sehr romantisch – das ist genau der Grund, warum der Film mich als Frau anzieht. Natürlich mag ich es, bei rasenden Drohnen und explodierenden Raumschiffen mitzufiebern, aber ich muss mich auch als Mensch mit den Filmcharakteren und deren Gefühlen identifizieren können. Bei "Oblivion" ist zum einen schon Spannung durch das Liebesdreieck gegeben: Ein Mann und zwei Frauen. Zum anderen spricht mich persönlich besonders an, dass die Liebesgeschichte im Stil von alten Schwarz-Weiß-Filmen aus den Vierzigern gefilmt ist. Damals war sehr wohl Romantik auf der Leinwand, aber man bekam nicht alles zu sehen. Heutzutage schaut man immer hinter den Vorhang, nichts bleibt verhüllt. Dabei berührt es das Herz viel mehr, wenn man nicht alles gezeigt wird. "Oblivion" lebt von solchen Momenten.