Eine ungewöhnliche Prinzessin: Eugenie wird 30

Im britischen Königshaus läuft zurzeit längst nicht alles rund. Auf ein Mitglied der Royals kann sich Königin Elizabeth II. aber stets verlassen: auf ihre Enkelin Prinzessin Eugenie, die am 23. März 30 Jahre alt wird. Die Tochter von Prinz Andrew und Sarah "Fergie" Ferguson ist bisher skandalfrei, bodenständig und im Hauptberuf nicht Prinzessin, sondern Kunstexpertin.

Nur ihr Modegeschmack ist umstritten: Vor allem ihre ungewöhnlichen Hutkreationen lösten schon viel Spott aus. Eugenie studierte unter anderem Kunstgeschichte im nordostenglischen Newcastle, arbeitete zwei Jahre in einem Auktionshaus in New York und ist nun Direktorin bei der Londoner Kunstgalerie Hauser & Wirth. Seit Oktober 2018 ist sie mit dem Geschäftsmann Jack Brooksbank (33) verheiratet, der früher einmal Manager in einer Nobeldisco war. Die beiden haben sich im Skiurlaub in der Schweiz kennengelernt. Um ein paar Ecken sind sie sogar miteinander verwandt.