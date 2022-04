Einbruch bei Verona Pooth: Gesamtschaden auf fast eine Million geschätzt

Es war keine schöne Bescherung für Verona Pooth und ihre Familie zu Weihnachten. Einbrecher stiegen in ihre Villa in Meerbusch bei Düsseldorf ein und stahlen Schmuck, Bargeld und Designertaschen. Vier maskierte Einbrecher waren in das Haus der Werbeikone eingebrochen. Bisher fehlte von den Tätern jede Spur.

Schaden in Millionenhöhe?

Nun berichtet Focus Online unter Berufung auf Ermittlerkreise, dass die Diebe einen Gesamtschaden von rund einer Million Euro verursacht haben sollen.

Die Sprecherin der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft, Laura Hollmann, wollte sich zur genauen Höhe der Summe nicht äußert. Sie bestätigte lediglich, dass die Einbrecher nach wie vor nicht identifiziert werden konnten. "Aber es laufen noch einige Ermittlungsmaßnahmen" teilte sie mit, ohne weitere Details zu nennen.