"Rückwärts alternder" Brad Pitt feierte 60er mit Freundin Ines in Paris

Pitt feierte mit Freundin Ines de Ramon in Paris

Pitts Privatleben beschäftigt die US-Promi-Medien quasi ständig. Laut dem für gewöhnlich gut informierten People-Magazin soll der Hollywoodstar aktuell seit etwas über einem Jahr mit der Schmuckdesignerin Ines de Ramon zusammen sein.

Eine Anfrage bei Pitts Sprecherteam, wie er seinen 60. Geburtstag feiern wollte, blieb ohne Antwort. Zum Älterwerden äußerte sich der Schauspieler vor einem guten Jahr im Interview der britischen Vogue. "Ich möchte nicht vor dem Altern wegrennen", sagte Pitt. "Das ist ein Konzept, dem wir nicht entkommen können, und ich würde lieber sehen, wie unsere Kultur dies mit etwas offeneren Armen begrüßt." Nun berichtet US-Promiportale, dass Pitt für seinen Ehrentag nach Paris geflogen sei. Mit dabei: Ines de Ramon. Das Paar habe am Samstag in ein Luxushotel eingecheckt und sich am Montag - Pitts Geburtstag - Luftballons in Form der Zahl 60 ins Zimmer liefern lassen, schreibt Page Six. Nach einem privaten Essen sollen die beiden demnach ein Konzert von Musiker Asaf Avidan besucht haben.

Beide hätten "verliebt" gewirkt, heißt es in dem Bericht. Nach der Vorstellung seien beide in ihr Hotel zurückgekehrt. Am Dienstag - de Ramons 31. Geburtstag - seien beiden zurück nach Los Angeles geflogen, wo weiter gefeiert wurde.